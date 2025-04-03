США останутся в НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты останутся в НАТО. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы Госдепа, президент Дональд Трамп дал понять, что США не против альянса, но хотят, чтобы его члены соблюдали условия договора.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что США не рассматривают возможность вывода своих войск из Европы даже в контексте подготовки к возможному военному конфликту с Китаем.

Отвечая на вопрос о планах Пентагона полностью сосредоточиться на подготовке к возможному крупному конфликту с Китаем, Рютте подчеркнул, что США полностью привержены участию в НАТО.

До этого Рютте поддержал инициативы Трампа по урегулированию украинского конфликта. В частности, он выделил такие предложения, как временное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры РФ и Украины и предложение о перемирии в Черном море.

Ранее политолог заявил, что отношения РФ и НАТО могут улучшиться.