Политолог заявил, что отношения РФ и НАТО могут улучшиться

Политолог Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что отношения России и некоторых стран НАТО могут улучшиться на фоне изменения риторики новой администрации США.

По его словам, речь идет об Италии, Испании, Венгрии и Словакии и некоторых других странах.

«Ждать ли в скором времени улучшения отношений с Францией, Германией, Польшей? Нет. Но есть другие страны НАТО: Венгрия, Италия, Испания, Словакия и ряд других, для которых изменение риторики США — повод перейти к здравому смыслу», — поделился политолог.

Он добавил, что многие страны альянса понимают выгоды экономического сотрудничества с Россией. И новая американская администрация дает им эту возможность.

До этого генсек НАТО Марк Рютте поддержал инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

В частности, он выделил такие инициативы Трампа, как временное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры РФ и Украины и предложение о перемирии в Черном море.

Ранее в МИД РФ заявили, что вступление Украины в НАТО приведет к эскалации конфликта.