Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог заявил, что отношения РФ и НАТО могут улучшиться

Политолог Ордуханян: отношения России со странами НАТО могут улучшиться
close
Johanna Geron/Reuters

Политолог Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что отношения России и некоторых стран НАТО могут улучшиться на фоне изменения риторики новой администрации США.

По его словам, речь идет об Италии, Испании, Венгрии и Словакии и некоторых других странах.

«Ждать ли в скором времени улучшения отношений с Францией, Германией, Польшей? Нет. Но есть другие страны НАТО: Венгрия, Италия, Испания, Словакия и ряд других, для которых изменение риторики США — повод перейти к здравому смыслу», — поделился политолог.

Он добавил, что многие страны альянса понимают выгоды экономического сотрудничества с Россией. И новая американская администрация дает им эту возможность.

До этого генсек НАТО Марк Рютте поддержал инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

В частности, он выделил такие инициативы Трампа, как временное прекращение огня по объектам энергетической инфраструктуры РФ и Украины и предложение о перемирии в Черном море.

Ранее в МИД РФ заявили, что вступление Украины в НАТО приведет к эскалации конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами