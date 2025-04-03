МИД Мали назвал Украину террористическим государством

Мали рассматривает Украину в качестве террористического государства, поскольку боевики Сахеля поддерживаются со стороны Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД России и «Сахельской тройки»., передает РИА Новости.

«Для нас Украина - террористическое государство», - подчеркнул он.

28 марта сообщалось, что министры иностранных дел Буркина-Фасо, Мали и Нигера посетят Москву для проведения переговоров с российскими властями в рамках сотрудничества государств Сахеля с РФ.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал открытие семи новых российских посольств в африканских странах в течение ближайших двух лет. Дипломатические представительства будут открыты в Гамбии, Либерии, Коморских Островах, Нигере, Сьерра-Леоне, Того и Южном Судане. Лавров также отметил, что в настоящее время на Африканском континенте уже функционируют три недавно открытых российских посольства. Это расширение дипломатического присутствия подтверждает приоритетность развития российско-африканских отношений.

В феврале постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, заявлял, что власти Украины бравируют совершением терактов и своими связями с международными террористическими организациями.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия обеспокоена продовольственной безопасностью других стран.