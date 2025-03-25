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В МИД РФ заявили, что Россия обеспокоена продовольственной безопасностью других стран

Лавров: РФ беспокоится о продовольственной безопасности стран Африки
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Эдуард Песов/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил «Первому каналу», что Россия беспокоится из-за продовольственной безопасности стран Африки, глобального Юга и Востока.

По словам российского министра, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме.

Лавров подчеркнул, что рынок зерновых и удобрений должен быть предсказуемым, так как Москва беспокоится о положении с продовольствием в Африке и других странах глобального Юга, которые пострадали от «игр Запада».

До этого Лавров говорил, что США понимают, что только они могут добиться от Украины прекращения обстрелов гражданских объектов на территории России.

По его словам, гарантии для Москвы со стороны Киева по новой Черноморской инициативе могли бы возникнуть после приказа украинскому президенту Владимиру Зеленскому из США.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Москву на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ранее США и Украина завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде.

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