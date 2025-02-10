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Небензя уличил Украину в бравировании терактами и связями с террористами

Небензя: Украина бравирует совершением терактов и связями с террористами
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Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Власти Украины бравируют совершением терактов и своими связями с международными террористическими организациями. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, сообщает РИА Новости.

Он также сказал, что украинская сторона поставляет террористам беспилотники и оружие. По его словам, в Киеве уже «прямо признались», что Украина помогала связанным с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) боевикам, совершавшим атаки на правительственные силы Мали.

«Украина раньше использовалась в качестве перевалочной базы для иностранных террористов-боевиков», – отметил постпред, добавив, что сейчас эта страна превратилась в логистический узел, откуда оружие, поставляемое Западом Киеву, «расползается по всему миру».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ядерный терроризм стал «визитной карточкой» Украины. В этой связи он напомнил о попытках ударов ВСУ по Ленинградской, Калининской, Курской, Запорожской АЭС.

Ранее в МИД РФ обвинили США в «воспитании» террористов на Украине.

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