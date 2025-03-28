Главы МИД трех африканских стран посетят Москву на следующей неделе

Министры иностранных дел Буркина-Фасо, Мали и Нигера посетят Москву на следующей неделе для проведения переговоров с российскими властями в рамках сотрудничества государств Сахеля с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал открытие семи новых российских посольств в африканских странах в течение ближайших двух лет. Дипломатические представительства будут открыты в Гамбии, Либерии, Коморских Островах, Нигере, Сьерра-Леоне, Того и Южном Судане. Лавров также отметил, что в настоящее время на Африканском континенте уже функционируют три недавно открытых российских посольства. Это расширение дипломатического присутствия подтверждает приоритетность развития российско-африканских отношений.

В феврале президент России Владимир Путин заявил о росте товарооборота между Россией и африканскими странами на 10% в прошлом году. Вместе с тем, он отметил необходимость усиления внимания к развитию торгово-экономического сотрудничества с Гвинеей-Бисау, указывая на потенциал для дальнейшего укрепления связей.

Ранее Лавров заявил, что РФ беспокоится о продовольственной безопасности стран Африки.