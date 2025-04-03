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Финский президент обратился к ЕС на фоне введения пошлин США

Президент Финляндии Стубб призвал ЕС к взаимодействию с США по вопросу пошлин
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Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб призвал все страны — члены Европейского союза (ЕС) к взаимодействию с США ради решения вопросов, касающихся введения таможенных пошлин. Об этом пишет Reuters.

«Я рекомендую всем своим европейским коллегам взаимодействовать с американской администрацией. Взаимодействие — это ключ к успеху», — сказал глава государства.

3 апреля власти США ввели таможенные пошлины на товары, поставляемые из 185 государств мира. В частности, на продукцию из стран — членов ЕС были введены тарифы в размере 20%.

Также в список попали КНР, товары которой американское руководство обложило пошлинами в размере 34%, и некоторые государства постсоветского пространства. В их числе Молдавия и Украина.

При этом торговые ограничения не коснулись РФ и Белоруссии. Комментируя ситуацию, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что власти страны не стали вводить пошлины на российскую продукцию из-за принятых до этого санкций.

Впоследствии председатель комитета Европейского парламента (ЕП) по торговле Бернд Ландж сообщил, что региональное содружество может рассмотреть введение торговых мер против американских технологических гигантов в ответ на пошлины США. В то же время законодатель подчеркнул, что ЕС предпочел бы решить возникшую проблему путем переговоров.

Ранее в Верховной раде Украины назвали цинизмом решение США ввести новые тарифы на импорт.

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