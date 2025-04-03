На Украине прокомментировали взаимные пошлины США в 10%

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев назвал введенные США пошлины в 10% «цинизмом высшей пробы» с точки зрения экономики. Мнение он высказал в своем Telegram-канале.

По его словам, пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины, так как объем украинского товарного экспорта в США составляет $0,9 млрд.

«Но вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 миллиарда долларов — экономический цинизм высшей пробы», — отметил Гетманцев.

Однако он указал на то, что глобальная торговая война окажет существенное негативное влияние на экономики стран ЕС. Это может снизить их способность генерировать ресурсы и, как следствие, уменьшит объем помощи Украине.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 стран, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России и Белоруссии в перечне не оказалось.

Ранее группа сенаторов США предложила ввести 500%-ные пошлины против России.