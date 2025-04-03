В ЕС не исключили принятия мер против техгигантов США в ответ на пошлины

Европейский союз (ЕС) может рассмотреть введение торговых мер против американских технологических гигантов в ответ на пошлины США. Об этом рассказал председатель комитета парламента регионального содружества по торговле Бернд Ландж, передает РИА Новости.

Он отметил, что, с точки зрения законодательства, ЕС имеет право ввести ограничения не только в отношении американской продукции, но и в отношении услуг.

«Мы знаем, что у нас как у Европейского союза дефицит примерно €100 млрд, а оборот американских технологических гигантов, который они получают здесь в ЕС, составляет около 30%. <...> Конечно, если мы действительно находимся в моменте эскалации, мы <...> рассмотрим меры против технологических гигантов», — сказал парламентарий.

В то же время Ландж подчеркнул, что региональное содружество хотело бы решить возникшую проблему путем переговоров. Тем не менее, если появится такая необходимость, ЕС будет готов применить «тяжелое оружие» в виде контрмер против использующей «принуждение» страны.

3 апреля США ввели таможенные пошлины на товары из 185 государств. Размер пошлин, введенных на продукцию из стран — членов ЕС, составил 20%. Импорт из КНР, в свою очередь, начали облагать пошлинами в 34%.

Кроме того, торговые ограничения коснулись ряда государств постсоветского пространства. При этом РФ и Белоруссия в соответствующий список не вошли. Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что власти не стали вводить пошлины на российские товары в связи с принятыми до этого санкциями.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали решение США не вводить пошлины на российскую продукцию.