Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС не исключили принятия мер против техгигантов США в ответ на пошлины

Евродепутат Ландж допустил, что ЕС введет торговые меры против техгигантов США
close
Francois Lenoir/Reuters

Европейский союз (ЕС) может рассмотреть введение торговых мер против американских технологических гигантов в ответ на пошлины США. Об этом рассказал председатель комитета парламента регионального содружества по торговле Бернд Ландж, передает РИА Новости.

Он отметил, что, с точки зрения законодательства, ЕС имеет право ввести ограничения не только в отношении американской продукции, но и в отношении услуг.

«Мы знаем, что у нас как у Европейского союза дефицит примерно €100 млрд, а оборот американских технологических гигантов, который они получают здесь в ЕС, составляет около 30%. <...> Конечно, если мы действительно находимся в моменте эскалации, мы <...> рассмотрим меры против технологических гигантов», — сказал парламентарий.

В то же время Ландж подчеркнул, что региональное содружество хотело бы решить возникшую проблему путем переговоров. Тем не менее, если появится такая необходимость, ЕС будет готов применить «тяжелое оружие» в виде контрмер против использующей «принуждение» страны.

3 апреля США ввели таможенные пошлины на товары из 185 государств. Размер пошлин, введенных на продукцию из стран — членов ЕС, составил 20%. Импорт из КНР, в свою очередь, начали облагать пошлинами в 34%.

Кроме того, торговые ограничения коснулись ряда государств постсоветского пространства. При этом РФ и Белоруссия в соответствующий список не вошли. Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что власти не стали вводить пошлины на российские товары в связи с принятыми до этого санкциями.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали решение США не вводить пошлины на российскую продукцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами