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Захарова оценила призыв Финляндии восстановить отношения с Россией

Захарова: для восстановления отношений Финляндии с РФ нужны реальные меры
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Заявлений президента Финляндии Александра Стубба относительно готовности к восстановлению отношений с Россией недостаточно, для нормализации связей необходимы реальные меры со стороны Хельсинки. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Просто призыва, брошенного в космос, явно недостаточно. Нынешнему финскому руководству придется многое сделать. Помимо слов, просто принять какие-то конкретные шаги и действия», — отметила она.

По словам Захаровой, Хельсинки стоит прекратить накачивать информационное пространство Финляндии антироссийскими нарративами и открыть границу с Россией.

3 апреля Reuters со ссылкой на финского президента сообщал, что «Коалиция желающих» помочь Украине приняла решение, что один из европейских лидеров проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

1 апреля финский президент на пресс-конференции в Лондоне сообщал, что европейские страны начали обсуждать возможность возобновления контактов с Россией.

Он рассказал, что обсуждение началось во время саммита «коалиции желающих» 27 марта в Париже. В частности, лидеры стран Евросоюза поговорили о налаживании контактов с Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский анонсировал встречу с «узким кругом стран» по контингенту на Украине.

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