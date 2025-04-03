Политолог не увидел сенсации в заявлении Вучича о тайных переговорах Путина

Журналист-международник, политолог, кандидат исторических наук Сергей Латышев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы Сербии Александара Вучича о том, что мировые лидеры вели тайные переговоры с российским президентом. Эксперт подчеркнул, что в этом нет никакой сенсации, поскольку беседы за закрытыми дверями являются нормой в большой политике.

«Все более-менее продвинутые наблюдатели мировой политики знают: это общее место, тайные и секретные переговоры на высшем и не на самом высшем уровне происходили, происходят и будут происходить всегда и везде, и Путин, разумеется, не может быть исключением», — сказал Латышев.

В качестве возможных тайных собеседников президента России он назвал американского лидера Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди.

2 апреля Вучич заявил, что не встречался с Путиным с 2021 года, однако знает как минимум двух мировых лидеров, которые вели тайные переговоры с ним. На вопрос, были ли это премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, глава Сербии ответил отрицательно. Он не стал уточнять, о ком идет речь.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя слова Вучича, отметила, что у любого президента есть возможность вести непубличные диалоги с коллегами, представляющими другие страны.

Ранее Сербия и Венгрия подписали соглашение в сфере обороны.