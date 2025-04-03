Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог не увидел сенсации в заявлении Вучича о тайных переговорах Путина

Политолог Латышев: тайные переговоры лидеров государств являются нормой
close
Darko Vojinovic/AP

Журналист-международник, политолог, кандидат исторических наук Сергей Латышев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы Сербии Александара Вучича о том, что мировые лидеры вели тайные переговоры с российским президентом. Эксперт подчеркнул, что в этом нет никакой сенсации, поскольку беседы за закрытыми дверями являются нормой в большой политике.

«Все более-менее продвинутые наблюдатели мировой политики знают: это общее место, тайные и секретные переговоры на высшем и не на самом высшем уровне происходили, происходят и будут происходить всегда и везде, и Путин, разумеется, не может быть исключением», — сказал Латышев.

В качестве возможных тайных собеседников президента России он назвал американского лидера Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди.

2 апреля Вучич заявил, что не встречался с Путиным с 2021 года, однако знает как минимум двух мировых лидеров, которые вели тайные переговоры с ним. На вопрос, были ли это премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, глава Сербии ответил отрицательно. Он не стал уточнять, о ком идет речь.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя слова Вучича, отметила, что у любого президента есть возможность вести непубличные диалоги с коллегами, представляющими другие страны.

Ранее Сербия и Венгрия подписали соглашение в сфере обороны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами