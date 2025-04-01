Сербия и Венгрия подписали соглашение в сфере обороны

Вучич: Сербия и Венгрия движутся к созданию военного альянса

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал расширение стратегического сотрудничества Сербии и Венгрии в сфере обороны, а также проведение ими максимального числа совместных мероприятий в 2025 году. Об этом сообщает Радио и Телевидение Сербии (РТС).

По словам президента Сербии, договоренности двух государств являются одним из важнейших аспектов всеобъемлющего стратегического сотрудничества.

Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказали желание и намерение ускорить сближение стран в сфере обороны.

Министерства обороны Венгрии и Сербии подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в этой сфере.

Накануне депутат черногорской Скупщины (парламента) и председатель Демократической народной партии страны заявил, что Черногории необходимо заключить соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Сербией, Венгрией и Словакией.

По его словам, Подгорица должна сделать это в ответ на пакт между непризнанным Косово, Хорватией и Албанией, который напрямую направлен против Сербии и Черногории.

Ранее в Белграде заявили, что Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ.