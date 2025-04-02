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Вучич рассказал о тайных переговорах мировых лидеров с Путиным

Президент Сербии: минимум два мировых лидера тайно вели переговоры с Путиным
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не встречался с президентом России Владимиром Путиным с 2021 года, но знает как минимум о двух мировых лидерах, которые тайно общались с ним. Об этом Вучич рассказал в интервью блогеру Марио Науфалу.

Сербия осудила проведение Россией специальной военной операции на Украине, но не присоединилась к антироссийским санкциям. С тех пор, по словам Вучича, он не виделся с Путиным три с половиной года и увидится впервые за это время 9 мая в Москве, куда собирается приехать в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На вопрос блогера о том, были ли это премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, которые в 2024 году встречались с Путиным, Вучич ответил, что это не они.

Ранее президент Сербии высказался о дальнейшем сотрудничестве с Россией.

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