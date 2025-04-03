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В МИД России ответили на обвинения Зеленского в военных преступлениях

Захарова назвала бредом заявления Зеленского о военных преступлениях РФ
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о совершении российскими военнослужащими военных преступлений на Украине являются бредом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который транслируется на сайте ведомства.

«Это очередной бред больного Зеленского. На самом деле это бред больного, дополненный вредоносной пропагандистской канонадой», — сказала дипломат.

В конце марта заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца призвала «привлечь к ответственности» Россию за действия на территории республики.

Она заявила, что «агрессоров нельзя умиротворять, агрессию нельзя поощрять» и что Россия совершает преступления в «промышленных масштабах».

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что ожидает от США и европейских стран реакции на российские удары.

Ранее в МИД РФ высказались об атаке ВСУ на съемочную группу донецкого телеканала.

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