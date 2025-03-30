Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Украины призвал «наказать» Россию

Замглавы МИД Беца призвала наказать Россию за действия на Украине
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца призвала «привлечь к ответственности» Россию за действия на территории республики. Ее слова приводит газета The Sun.

Она заявила, что речь идет якобы о «военных преступлениях». Беца утверждает, что «агрессоров нельзя умиротворять, агрессию нельзя поощрять»». По ее словам, нельзя жить в мире, где «безнаказанность преобладает над верховенством закона».

По утверждению замглавы МИД Украины, Россия якобы совершает преступления в «промышленных масштабах».

До этого замглавы офиса президента Украины Ирина Мудрая заявила, что Украина и ее союзники находятся на финальной стадии создания трибунала по расследованию якобы противоправных действий со стороны России. По ее словам, работа находится на завершающем этапе. В то же время она отказалась раскрывать детали. Мудрая заверила, что вскоре будет представлена полная картина всего, что было сделано за три года, а также будут анонсированы дальнейшие планы.

Ранее в Госдуме пригрозили «хохлам» в случае продолжения ударов по России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами