Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца призвала «привлечь к ответственности» Россию за действия на территории республики. Ее слова приводит газета The Sun.

Она заявила, что речь идет якобы о «военных преступлениях». Беца утверждает, что «агрессоров нельзя умиротворять, агрессию нельзя поощрять»». По ее словам, нельзя жить в мире, где «безнаказанность преобладает над верховенством закона».

По утверждению замглавы МИД Украины, Россия якобы совершает преступления в «промышленных масштабах».

До этого замглавы офиса президента Украины Ирина Мудрая заявила, что Украина и ее союзники находятся на финальной стадии создания трибунала по расследованию якобы противоправных действий со стороны России. По ее словам, работа находится на завершающем этапе. В то же время она отказалась раскрывать детали. Мудрая заверила, что вскоре будет представлена полная картина всего, что было сделано за три года, а также будут анонсированы дальнейшие планы.

Ранее в Госдуме пригрозили «хохлам» в случае продолжения ударов по России.