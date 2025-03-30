Зеленский обвинил Россию в ударах и потребовал реакции Запада

Зеленский: Украина ожидает реакции США и Европы на удары России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Киев ожидает от США и европейских стран реакции на удары со стороны России.

«Мы предоставляем партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится», — написал он.

Глава Украины обвинил Россию в якобы нанесении ударов в большинстве регионов Украины. Он отметил, что российскими войсками было выпущено 1310 управляемых авиационных бомб, свыше 1000 ударных беспилотных летательных аппаратов и девять ракет разных типов, включая баллистику.

27 марта украинские войска с помощью беспилотника ударили по энергетическому объекту в Брянской области.

До этого в Минобороны России заявили, что Украина продолжает нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации, несмотря на принятие Киевом достигнутых в Эр-Рияде 24 марта договоренностей между Москвой и Вашингтоном по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.

Ранее в МИД России заявили, что атаки Украины на энергообъекты подтверждают ее недоговороспособность.