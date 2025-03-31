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В МИД РФ высказались об атаке ВСУ на съемочную группу донецкого телеканала

Мирошник: охота на журналистов стала обыденной практикой ВСУ
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Нина Зотина/РИА Новости

Атаки на гражданских и охота за журналистами стали обыденной практикой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Им (ВСУ. — «Газета.Ru») очень не нравится, когда наши журналисты рассказывают правду о преступлениях, которые совершают украинские боевики», — написал дипломат.

Мирошник добавил, что атаками на журналистов украинские войска пытаются скрыть правду. По его словам, ВСУ хотят выглядеть для западного мира «не так преступно».

30 марта беспилотник ВСУ атаковал автомобиль со съемочной группой ГТРК «Донецк» в Горловке в Донецкой народной республике. Журналисты выполняли редакционное задание. В машине находились телеоператор, корреспондент и водитель, который увидел дрон, целящийся в автомобиль, и успел увернуться от прямого удара.

Попавший под обстрел корреспондент ГТРК «Донецк» Виталий Старущенко сообщил, что ему повезло и он цел. По словам журналиста, другие члены съемочной группы пострадали.

Ранее корреспондент «Звезды» получил тяжелое ранение при атаке на машину с журналистами в ЛНР.

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