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Глава МИД Британии призвал НАТО стать «сильнее и справедливее» перед лицом Путина

Глава МИД Лэмми: НАТО должно стать сильнее и справедливее перед лицом Путина
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Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Североатлантический альянс должен стать «сильнее и справедливее» перед угрозой в лице России. Публикация появилась на сайте правительства Соединенного Королевства.

Согласно призыву Лэмми, страны НАТО «должны больше тратить и больше производить», чтобы сделать военный блок «сильнее и справедливее». По его мнению, Североатлантический альянс должен быть таковым «перед лицом угрозы со стороны России».

Министр иностранных дел считает, что сегодня «самое время усилить давление на Путина», используя все возможные экономические рычаги, чтобы посадить его за стол переговоров.

«Союзники должны больше тратить, больше производить и больше обеспечивать оборону, чтобы НАТО могло стать сильнее, справедливее... Укрепление нашей коллективной обороны гарантирует готовность НАТО к угрозам и вызовам, с которыми мы сталкиваемся», — заявил Лэмми.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что возможное размещение европейских военных на территории Украины в том или ином виде будет сигналом для российского лидера Владимира Путина.

Ранее Стармер рассказал, как Британия отреагирует на введенные Трампом пошлины.

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