Стармер рассказал, как Британия отреагирует на введенные Трампом пошлины

Стармер: Британия ответит на пошлины Трампа с холодной и спокойной головой

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя введенные Соединенными Штатами пошлины, заявил, что Лондон отреагирует на них с холодной и спокойной головой. Его слова приводит The Guardian.

Встречаясь с руководителями британских компаний, Стармер заверил, что правительство отреагирует на новые тарифы США с «холодной и спокойной головой».

По его словам, власти сосредоточатся на принятии решений, «руководствуясь только национальными интересами», и на том, чтобы «положить деньги в карманы работающих людей».

Относительно возможного ответа на пошлины США Стармер отметил, что «ничто не снимается с повестки дня».

США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ограничения не затронули Россию и Белоруссию.

Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США. Максимальная ставка в 50% введена для Лесото и французской заморской территории Сен-Пьер и Микелон.

Для стран постсоветского пространства пошлины различаются: для Молдавии они составят 31%, для Украины — 10%. Товары из Европейского союза облагаются тарифом в 20%, а китайская продукция — в 34%.

Ранее в Совфеде указали на попытки Трампа создать «гипер-Америку».