Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме обозначили темы нового раунда переговоров РФ и США

Депутат Новиков: делегации России и США обсудят экономический блок проблем
close
Federation Council of Russia/Flickr.com, Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ходе переговоров в Вашингтоне российская и американская делегации должны будут решить два блока проблем. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Первый блок проблем связан с дипломатическим контуром, с необходимостью восстановить нормальную работу представительств, коммуникацию, обмен информацией, без этого трудно выходить на системную, стабильную совместную работу. Дипломаты по своей линии эту часть проблем уже обсудили и готовы обсуждать их дальше», — сказал депутат.

Второй блок вопросов, по мнению Новикова, заключается в улучшении делового климата между Россией и США:

«Этот блок вопросов, я имею ввиду экономические связи, тесно сопрягается с развитием других направлений сотрудничества. И в контексте решения второго блока вопросов кандидатура Дмитриева подходит как нельзя лучше».

На этой неделе в Вашингтоне могут состояться очередные переговоры между Россией и Соединенными Штатами. По данным американского телеканала CNN, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев может встретиться со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов подтвердил возможность визита главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Вашингтон.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, на самом ли деле президент США Дональд Трамп «зол» на своего российского коллегу Владимира Путина.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами