В Госдуме обозначили темы нового раунда переговоров РФ и США

В ходе переговоров в Вашингтоне российская и американская делегации должны будут решить два блока проблем. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Первый блок проблем связан с дипломатическим контуром, с необходимостью восстановить нормальную работу представительств, коммуникацию, обмен информацией, без этого трудно выходить на системную, стабильную совместную работу. Дипломаты по своей линии эту часть проблем уже обсудили и готовы обсуждать их дальше», — сказал депутат.

Второй блок вопросов, по мнению Новикова, заключается в улучшении делового климата между Россией и США:

«Этот блок вопросов, я имею ввиду экономические связи, тесно сопрягается с развитием других направлений сотрудничества. И в контексте решения второго блока вопросов кандидатура Дмитриева подходит как нельзя лучше».

На этой неделе в Вашингтоне могут состояться очередные переговоры между Россией и Соединенными Штатами. По данным американского телеканала CNN, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев может встретиться со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов подтвердил возможность визита главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Вашингтон.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, на самом ли деле президент США Дональд Трамп «зол» на своего российского коллегу Владимира Путина.