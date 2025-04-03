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В МИД заявили, что Украина не снижает интенсивности ударов по гражданским объектам в РФ

Захарова: РФ не поддастся на провокации на фоне ударов Украины по энергообъектам
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Россия не поддастся на провокации на фоне продолжения ударов Украины по российской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Россия не поддастся на провокации, но ответственность за возможные последствия такой деструктивной политики полностью ляжет на Банковую (Украину. — «Газета.Ru») и их кураторов», — сказала она.

По ее словам, Украина на фоне возобновившегося диалога между Россией и США при поддержке европейских партнеров не снижает интенсивности ударов по гражданским и другим объектам на российской территории. Число покушений на гражданское население РФ не уменьшается, добавила дипломат.

18 марта вступила в силу договоренность между сторонами конфликта о запрете на удары по энергообъектам. Она действует в течение 30 суток и может быть продлена по решению Москвы и Киева.

3 апреля херсонский губернатор Владимир Сальдо обвинил Украину в нарушении «энергетического перемирия».

Ранее в Турции рассказали, как можно мониторить «энергетическое перемирие» РФ и Украины.

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