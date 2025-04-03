Глава Херсонской области заявил, что ВСУ нарушили энергетическое перемирие

Вооруженные силы Украины нарушили энергетическое перемирие, обстреляв четыре энергетических объекта в Херсонской области. Об этом заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
«Фактически противник уже не соблюдает перемирие. Только в Херсонской области киевские боевики обстреляли как минимум четыре объекта энергетики за время моратория», — сказал он.
По его мнению, оправдания Украины об отсутствии письменных договоренностей звучат нелепо.
В нынешней ситуации, подчеркнул Сальдо, сложно представить, что перемирие продлят, так как к Киеву нет доверия.
Глава региона считает, что Украина в случае полноценного перемирия сможет перевооружиться и перегруппироваться.
Мораторий на удары по объектам топливно-энергетического комплекса не помешают российским войскам бить по ВСУ «в других местах».
Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта. Его могут продлить по взаимной договоренности.
Ранее в Турции рассказали, как можно мониторить энергетическое перемирие РФ и Украины.