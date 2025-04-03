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Глава Херсонской области заявил, что ВСУ нарушили энергетическое перемирие

Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли четыре энергообъекта в Херсонской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины нарушили энергетическое перемирие, обстреляв четыре энергетических объекта в Херсонской области. Об этом заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

«Фактически противник уже не соблюдает перемирие. Только в Херсонской области киевские боевики обстреляли как минимум четыре объекта энергетики за время моратория», — сказал он.

По его мнению, оправдания Украины об отсутствии письменных договоренностей звучат нелепо.

В нынешней ситуации, подчеркнул Сальдо, сложно представить, что перемирие продлят, так как к Киеву нет доверия.

Глава региона считает, что Украина в случае полноценного перемирия сможет перевооружиться и перегруппироваться.

Мораторий на удары по объектам топливно-энергетического комплекса не помешают российским войскам бить по ВСУ «в других местах».

Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта. Его могут продлить по взаимной договоренности.

Ранее в Турции рассказали, как можно мониторить энергетическое перемирие РФ и Украины.

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