Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кулеба обвинил США в «выкручивании рук» Украине

Экс-глава МИД Кулеба: Трамп выкручивает руки Украине и налаживает отношения с РФ
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике политику Соединенных Штатов в отношении конфликта России и Украины. Его слова приводит портал Liga.net.

«Это сейчас страна, которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И пожимают руку Путину, говоря, что это тоже, чтобы нам помочь», — посетовал Кулеба.

До этого он заявлял, что Дональд Трамп действительно считает, что вместе с Россией можно сделать много хороших дел и что она ему нужна. По словам Кулебы, главе Белого дома сообщают, что Украина также виновата в конфликте, и окружение Трампа продвигает нарративы, которые в Киеве считают пророссийскими. Однако, считает экс-глава украинского МИД, американский лидер верит в то, что Россия важна не потому, что он агент Кремля, а потому, что «искренне верит в другую картину мира».

Экс-министр также утверждал, что перемирие на Украине может грозить выживанию Киева, при этом США не волнует будущее других стран.

Ранее Кулеба назвал неожиданное последствие для Украины в случае сделки с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами