Кулеба обвинил США в «выкручивании рук» Украине

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике политику Соединенных Штатов в отношении конфликта России и Украины. Его слова приводит портал Liga.net.

«Это сейчас страна, которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И пожимают руку Путину, говоря, что это тоже, чтобы нам помочь», — посетовал Кулеба.

До этого он заявлял, что Дональд Трамп действительно считает, что вместе с Россией можно сделать много хороших дел и что она ему нужна. По словам Кулебы, главе Белого дома сообщают, что Украина также виновата в конфликте, и окружение Трампа продвигает нарративы, которые в Киеве считают пророссийскими. Однако, считает экс-глава украинского МИД, американский лидер верит в то, что Россия важна не потому, что он агент Кремля, а потому, что «искренне верит в другую картину мира».

Экс-министр также утверждал, что перемирие на Украине может грозить выживанию Киева, при этом США не волнует будущее других стран.

Ранее Кулеба назвал неожиданное последствие для Украины в случае сделки с Путиным.