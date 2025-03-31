Кулеба высказался об урегулировании конфликта на Украине

Перемирие на Украине может грозить выживанию Киева, при этом США не волнует будущее других стран. Об этом заявил бывший министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, пишет The Times.

«Кулеба предупредил, что Киеву будет трудно выжить, если он согласится на какое-либо ограниченное перемирие просто, чтобы угодить (Президенту США Дональду. — «Газета.Ru») Трампу. <...> Единственное, на чем они сосредоточены, — это их повестка», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что президент Финляндии Александер Стубб предложил американскому коллеге Дональду Трампу договориться о прекращении огня в зоне конфликта на Украине с 20 апреля. Финский политик также призвал создать «сильный механизм санкций» на случай, если договориться о прекращении огня не получится или РФ нарушит его условия.

На этом фоне Трамп в телефонном интервью журналистке NBC Кристен Уэлкер пригрозил ввести пошлины в 25% на всю нефть из России в случае невозможности заключить соглашение по урегулированию на Украине из-за позиции Москвы.

Ранее Кулеба назвал неожиданное последствие для Украины в случае сделки с Путиным.