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Кулеба раскрыл, зачем Трампу нужна дружба с Россией

Кулеба: Трамп считает, что вместе с Россией удастся сделать много хороших дел
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Alina Smutko/Reuters

Президент США Дональд Трамп действительно считает, что вместе с Россией можно сделать много хороших дел, и что она ему нужна. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому изданию «Лига».

«Он (Трамп. — «Газета.Ru») сам считает, что реально они с Россией могут сделать много хороших дел, и Россия ему нужна. Украина ему не нужна, вот и все, такая у человека картинка мира», — сказал он.

По словам Кулебы, главе Белого дома сообщают, что Украина также виновата в конфликте, и окружение Трампа продвигает нарративы, которые в Киеве считают пророссийскими. Однако, считает экс-глава украинского МИД, американский лидер верит в то, что Россия важна не потому, что он агент Кремля, а потому, что «искренне верит в другую картину мира».

Эта реальность Трампа, как пояснил Кулеба, заключается в том, что такие люди, как президент России Владимир Путин или председатель КНР Си Цзиньпин, вызывают глубокое уважение.

1 апреля заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что отношения России и США находятся в точке маневра. Парламентарий напомнила, что во внешней политике Вашингтон опирается на собственные интересы, это характерно и для отношений с Москвы. В то же время, отметила Журова, что Трамп занял менее агрессивную позицию к Москве, чем другие его коллеги.

Ранее в США признали отсутствие рычагов давления на Россию.

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