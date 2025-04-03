Венгерский аналитик прогнозирует изменение политического устройства мира

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович прогнозирует в будущем союз между Россией, Китаем и США. Такое мнение он высказал на своей странице в соцсети X.

«В какой-то степени это будет триумвират США, Китая и России, но очень скоро он превратится в Концерт Великих держав. Индия присоединится к ним менее чем через десять лет. За этим последуют другие. Через 50 лет мы движемся к созданию системы из 4-7 мировых держав. Расслабьтесь. Все будет хорошо (но, не для Европы)», — написал он.

1 апреля министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что перед КНР и РФ открываются широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества.

Он также высказал мнение, что Россия и США несут долю ответственности за глобальную стратегическую стабильность и от их решений будет зависеть конфигурация мироустройства.

Ранее в США заявили о возможном введении агрессивных санкций против России.