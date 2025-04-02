В США назвали победителя в глобальной торговой войне, устроенной Трампом

Бразилия оказалась в самом выгодном положении в глобальной торговой войне, которую развязали США во всем мире. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Инвесторы полагают, что Бразилия сможет извлечь выгоду из этой ситуации, как это сделала во время первого президентского срока Дональда Трампа. Например, в Китае уже начали запасаться бразильской соей. Так Пекин ответил на 15-процентные пошлины США на поставки продуктов сельского хозяйства. Также бразильским фермерам пророчат высокий спрос на хлопок и курятину. Также Бразилия может нарастить экспорт обуви в США.

Кроме того, аналитики считают, что даже если Трамп введет тарифы против Бразилии, они все равно окажутся ниже китайских.

«Трамп перестраивает торговлю, и это открывает возможности», — приводятся в публикации слова главного экономиста консалтинговой фирмы APCE из Сан-Паулу Андре Перфейто.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Трамп начнет вводить взаимные тарифы для всех стран со 2 апреля. Администрация американского лидера пока не сообщила всех подробностей, а именно какие именно тарифы будут введены и как странам можно будет их избежать. Известно лишь то, что они направлены на перебалансирование мировой торговли и увеличение производства в США.

Ранее стало известно, как тарифы Трампа повлияли на мировую торговлю.