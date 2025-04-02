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Китай нанес США ответный удар в торговой войне

Bloomberg: власти КНР ограничили инвестиции в экономику США из-за пошлин Трампа
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Reuters

Власти Китая нанесли ответный удар США в рамках двустороннего торгово-экономического противостояния. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Китайские власти дали указание региональным подразделениям Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) приостановить инвестиции местных компаний в американскую экономику. По данным источников, причиной такого решения стало введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в размере 20% на товары из КНР. Отмечается, что действующие инвестиции китайских компаний в США не попадают под новые ограничения.

31 марта Bloomberg сообщило о планах Трампа ввести торговые пошлины для всех стран со 2 апреля. При этом в администрации американского лидера пока не уточнили, какие именно тарифы будут введены и как странам можно будет их избежать.

До этого США ввели пошлины в 20% на товары из Китая, а также тарифы на продукцию из Канады и Мексики. По данным американской статистической службы, введение тарифов США уже повлияло на мировую торговлю, затронув порядка $2,1 трлн.

Ранее в США назвали победителя в глобальной торговой войне, устроенной Трампом.

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