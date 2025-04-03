Российский военкор заявил о выполнении Россией главной задачи энергоперемирия

Россия выполнила главную задачу в рамках договоренности с Украиной об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Москва в очередной раз продемонстрировала Вашингтону способность отвечать за свои слова и полную недоговороспособность Киева», — написал он.

По словам Коца, президент РФ Владимир Путин может в любой момент отдать приказ на возобновление ударов, потому что «бить или не бить» — Россия решает сама, «без подсказок и давления», в соответствии со своими национальными интересами.

2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась на мораторий на удары по энергетике Украины ради достижения мира, однако Кремль видит абсолютное нежелание киевского режима идти той же дорогой.

Он отметил, что Украина продолжает систематически нарушать взятые на себя обязательства, нанося удары по объектам российской энергетической инфраструктуры. Песков добавил, что Россия собирается доводить до Вашингтона тот факт, что Киев не стремится к заключению мира.

Как подсчитали журналисты, с 18 по 31 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 раза нарушили обещание не атаковать объекты энергетики РФ.

Ранее Захарова объяснила, почему ВСУ продолжают бить по энергообъектам России.