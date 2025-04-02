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В Кремле объяснили, почему РФ согласилась на мораторий на удары по энергетике Украины

Песков: РФ согласилась на мораторий на удары по энергетике Украины ради мира

Россия согласилась на мораторий на удары по энергетике Украины ради достижения мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

»Президент Путин остается открытым к поиску украинского урегулирования, политико-дипломатическим методам. И то, что Россия по договоренности с американской стороной заявила о том, что она присоединяется к временному мораторию на удары по объектам энергоинфраструктуры, как раз является самым красноречивым свидетельством тому», — заявил Песков.

Он добавил, что Украина продолжает систематически нарушать взятые на себя обязательства, нанося удары по объектам российской энергетической инфраструктуры. Песков заметил, что Россия не отказывается от взаимодействия с США на фоне этих ударов и собирается доводить до Вашингтона тот факт, что Киев не стремится к заключению мира.

Так, в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты энергетики в Курской области.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах над Курском.

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