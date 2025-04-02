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В МИД Франции предупредили о риске «неизбежной» войны с Ираном

МИД Франции: провал переговоров по ЯО приведет к войне с Ираном
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Если переговоры с Ираном по ядерной сделке провалятся, то военное столкновение «практически неизбежно», заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Его цитирует РИА Новости.

«[Это] может дорого обойтись и привести к серьезной дестабилизации в регионе», — сказал министр.

Он отметил, что Франция выступает против появления у Ирана ядерного оружия и считает своим приоритетом достижение ядерной сделки.

2 апреля британская газета Daily Mail писала, что США и Израиль могут нанести удар по Ирану, чтобы устранить угрозу от продолжающейся разработки ядерной программы этой страны.

Издание Daily Express со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон рассчитывает «разгромить» исламскую республику к сентябрю.

В МИД РФ по итогам встречи замминистра Сергея Рябкова с иранским коллегой Маджидом Тахт-Раванчи сообщили о недопустимости военных угроз в адрес ядерной инфраструктуры Ирана.

Ранее в Иране пообещали отрезать ногу любому, кто вторгнется в страну.

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