Daily Mail утверждает, что Трамп готовится бомбить Иран

США и Израиль могут «нанести удар по Ирану», чтобы устранить угрозу от продолжающейся разработки ядерной программы этой страны. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета Daily Mail.

«Трамп собирается бомбить Иран… По данным нескольких высокопоставленных политических, военных и дипломатических источников, Соединенные Штаты и Израиль готовятся нанести удар по Ирану , который окончательно устранит угрозу, исходящую от ядерной программы этой страны», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что угрозы военных действий против иранской ядерной программы уже звучали, однако «теперь есть явные доказательства того, что на этот раз и США, и Израиль намерены сделать больше, чем просто бряцать оружием».

До этого председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи отреагировал на угрозы со стороны властей США. Он заявил, что иранцы отрежут ногу любому, кто вторгнется на территорию страны.

28 марта президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы. Глава Белого дома напомнил о направленном властям Ирана письме. В нем он указал, что либо Вашингтон и Тегеран поговорят и обсудят вопросы, либо Иран столкнется с последствиями.

Ранее стало известно о готовности Ирана нанести удар по базе Диего-Гарсия в ответ на атаку США.