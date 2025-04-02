СМИ сообщают, что Дмитриев мог уже прибыть в Вашингтон для встречи с Уиткоффом

CNN: Дмитриев, возможно, уже прибыл в Вашингтон на встречу с Уиткоффом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, возможно, уже прибыл в Вашингтон, где вскоре может состояться его встреча со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает CNN.

2 апреля американские СМИ сообщали, что встреча Дмитриева и Уиткоффа может пройти в Белом доме.

До этого CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев на этой неделе может посетить Вашингтон для переговоров с Уиткоффом. По данным телеканала, стороны обсудят двусторонние отношения, включая вопросы урегулирования конфликта на Украине. Если встреча состоится, это будет первым визитом российского представителя высокого уровня в Вашингтон с февраля 2022 года.

Ранее глава РФПИ запустил опрос на фоне сообщений о скорой встрече с Уиткоффом.