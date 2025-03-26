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Зеленский признал, что у Украины нет денег на финансирование ВСУ

Зеленский заявил о проблемах с финансированием ВСУ
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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у страны нет денег на армию, поэтому их «‎должны финансировать»‎ Европа и США. Об этом пишет журнал Time.

«‎Им нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты. Это настоящая проблема, я думаю, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит. Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале — Европа и Америка», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, в нынешних обстоятельствах он больше полагался бы на Европу.

23 марта этого года сообщалось, что власти Соединенных Штатов не ограничили поставки оружия Украине в рамках подготовки к заключению соглашения о перемирии. Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, власти США хотят достичь соглашения о перемирии на Украине к 20 апреля, однако сроки могут измениться. В статье говорится, что эта дата была выбрана из-за празднования Пасхи, как в западной, так и в православной церквях.

Ранее премьер Британии выступил с резким заявлением в адрес Путина.

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