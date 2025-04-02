Евросоюз разрабатывает меры поддержки для секторов, уязвимых к новым пошлинам США

Евросоюз готовит пакет экстренных мер для поддержки отраслей экономики, которые могут пострадать от новых пошлин США на импорт автомобилей и автокомпонентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении с 2 апреля «зеркальных» тарифов в размере 25% для стран, которые, по его мнению, «годами наживались на американском рынке». В ответ ЕС анализирует возможные краткосрочные решения, включая финансовую помощь предприятиям и реформы для усиления конкуренции в ключевых секторах.

По данным источников, окончательный пакет мер будет зависеть от масштаба и деталей американских пошлин. Чиновники ЕС ожидают, что тарифы составят 10–25%, но немедленных ответных шагов не последует — блоку потребуется время для оценки последствий.

Поддержка направлена на автомобильную промышленность, машиностроение и смежные отрасли. Параллельно планируется ускорить реформы для повышения устойчивости единого рынка.

2 апреля издание Politico писало, что ЕС вряд ли даст незамедлительный ответ на введение со стороны США новых пошлин.

Ранее в США предложили ввести 500%-е пошлины против России.