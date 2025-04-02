Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз разрабатывает меры поддержки для секторов, уязвимых к новым пошлинам США

Bloomberg: ЕС готовит меры помощи секторам экономики, уязвимым к пошлинам США
close
Virginia Mayo/AP

Евросоюз готовит пакет экстренных мер для поддержки отраслей экономики, которые могут пострадать от новых пошлин США на импорт автомобилей и автокомпонентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении с 2 апреля «зеркальных» тарифов в размере 25% для стран, которые, по его мнению, «годами наживались на американском рынке». В ответ ЕС анализирует возможные краткосрочные решения, включая финансовую помощь предприятиям и реформы для усиления конкуренции в ключевых секторах.

По данным источников, окончательный пакет мер будет зависеть от масштаба и деталей американских пошлин. Чиновники ЕС ожидают, что тарифы составят 10–25%, но немедленных ответных шагов не последует — блоку потребуется время для оценки последствий.

Поддержка направлена на автомобильную промышленность, машиностроение и смежные отрасли. Параллельно планируется ускорить реформы для повышения устойчивости единого рынка.

2 апреля издание Politico писало, что ЕС вряд ли даст незамедлительный ответ на введение со стороны США новых пошлин.

Ранее в США предложили ввести 500%-е пошлины против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами