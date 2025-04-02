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В Европе оценили возможные шаги ЕС против пошлин США

Politico: ЕС вряд ли сможет дать незамедлительный ответ на пошлины США
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Matt Dunham/AP

Европейский союз (ЕС) вряд ли даст незамедлительный ответ на введение со стороны США новых пошлин. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Европе потребуется время для анализа комплекса мер, которые примет США. Послы Евросоюза проведут 3 апреля встречу в преддверии саммита министров торговли стран сообщества.

31 марта агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует ввести взаимные тарифы для всех стран со 2 апреля. До этого речь шла только о ряде государств, в частности, странах Евросоюза, Китае, Бразилии, Индии, Мексики и Канаде.

Пока неизвестно, какие именно тарифы хочет ввести Трамп, а также как они будут рассчитываться. Кроме того, в администрации американского лидера не озвучили, на каких условиях странам можно будет их избежать.

По данным Bloomberg, введение взаимных тарифов является частью плана Трампа по восстановлению мировой торговли и увеличению производства в США.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на пошлины Трампа.

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