СМИ сообщили, что США могут выслать мигрантов в Африку и Восточную Европу

WSJ: Трамп ведет переговоры по мигрантам с Африкой, Азией и Восточной Европой

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к странам Восточной Европы, включая Молдавию и непризнанное Косово, с предложением принимать нелегальных мигрантов, которые будут депортированы из Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным WSJ, Вашингтон также ведет переговоры о высылке нелегальных мигрантов с четырьмя африканскими странами: Бенином, Руандой, Ливией и Эсватини, а также с Монголией. Кроме того, Белый дом планирует заключить долгосрочные соглашения с двумя латиноамериканскими государствами: Гондурасом и Коста-Рикой.

Американская администрация предлагает этим странам финансовую помощь и политические привилегии в обмен на помощь в разрешении миграционного кризиса. Речь идет о мигрантах, чьи страны не спешат или вовсе отказываются возвращать своих граждан на родину.

Как пишет WSJ, Белый дом уже использовал подобную модель депортации в случае с Панамой. В феврале в эту страну прибыл самолет с более чем 100 гражданами различных стран Ближнего Востока, после чего местные власти начали процесс их возвращения на родину.

В конце марта газета The Washington Post писала, что ужесточение миграционного законодательства США вызывает опасения у высококвалифицированных иностранных специалистов в Кремниевой долине — они боятся депортации, отказа в продлении или отзыва рабочих виз.

18 марта президент Трамп призвал нелегальных мигрантов добровольно покинуть страну, используя приложение CBP Home. По его словам, администрация предыдущего главы Белого дома Джо Байдена использовала приложение CBP One, «чтобы более миллиона иностранцев нелегально попали в США».

Ранее в США подсчитали расходы на борьбу с мигрантами.