Иностранные специалисты в Кремниевой долине встревожились из-за политики Трампа

Ужесточение миграционного законодательства США вызывает опасения у высококвалифицированных иностранных специалистов в Кремниевой долине — они боятся депортации, отказа в продлении или отзыва рабочих виз. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, IT-корпорации США ежегодно привлекают тысячи иностранных специалистов (в основном из Китая и Индии) по визам H1B. Лидерами по использованию этой программы стали Amazon, Google и Microsoft. Примечательно, что иммигранты основали около 50% американских технологических стартапов с капитализацией свыше $1 млрд.

Американский бизнес столкнулся с ужесточением визовой политики: корпорации и иммиграционные юристы отмечают сокращение выдачи разрешений, увеличение сроков обработки заявок и участившиеся случаи отмены действующих виз. На фоне этого технологические компании предупреждают иностранных сотрудников о рисках международных поездок — даже при наличии действующей визы въезд в США не гарантирован. Работникам советуют всегда иметь при себе полный пакет документов на случай внезапной проверки.

Самих иммигрантов тревожит судьба их детей, которые получили гражданство США по праву рождения. Ситуацию осложняют инициативы администрации американского президента Дональда Трампа по изменению интерпретации 14-й поправки, гарантирующей гражданство всем рожденным на территории США. Как отмечают источники The Washington Post, эта правовая неопределенность негативно влияет на рабочую атмосферу в компаниях, снижая продуктивность сотрудников. Ситуацию дополнительно накаляют распространяющиеся в соцсетях ложные сообщения о массовых депортациях.

18 марта президент Трамп призвал нелегальных мигрантов добровольно покинуть страну, используя приложение CBP Home. По его словам, администрация предыдущего главы Белого дома Джо Байдена использовала приложение CBP One, «чтобы более миллиона иностранцев нелегально попали в США». Трамп отметил, что если нелегалы не зарегистрируются и не «самодепортируются» через это приложение, то их депортируют власти, после чего они уже не смогут легально вернуться в США.

23 января Трамп подписал указ, который приостанавливает возможность нелегального въезда в страну через южную границу и предписывает меры по выдворению таких мигрантов.

Ранее в США подсчитали расходы на борьбу с мигрантами.