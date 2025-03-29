В США подсчитали расходы на борьбу с мигрантами

CNN: на борьбу с мигрантами США потратили около $300 млн за несколько месяцев

США потратили на борьбу с нелегальными мигрантами и наркоторговлей около $300 млн по данным на 12 марта. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Как пишет канал, за первый месяц Пентагон потратил около $250 млн. Ко второй половине марта эта цифра выросла до $328 млн без учета расходов министерства внутренней безопасности и некоторых других ведомств.

«Крупномасштабная военная операция администрации [президента США Дональда] Трампа на южной границе по снижению иммиграции и притока наркотиков уже стоила налогоплательщикам более $300 млн».

По оценкам неназванных собеседников CNN , первый год действия программы Трампа обойдется более чем в два миллиарда долларов.

18 марта американский лидер призвал нелегальных мигрантов добровольно покинуть страну, используя приложение CBP Home. По его словам, администрация предыдущего президента США Джо Байдена использовала приложение CBP One, «чтобы более миллиона иностранцев нелегально попали в США».

23 января этого года Трамп подписал указ, который приостанавливает возможность нелегального въезда в страну через южную границу и предписывает меры по выдворению таких мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах планируют восстановить практику заключения под стражу мигрантов с детьми.