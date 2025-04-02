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В НАТО обеспокоились сближением России и США

AFP: в НАТО считают, что США угрожают основам альянса из-за сближения с Россией
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Johanna Geron/Reuters

Позиция Соединенных Штатов в отношении НАТО наносит урон основам военного блока, а возможное сближение Вашингтона с Россией станет для альянса большой проблемой. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники.

«Уровень оптимизма, безусловно, снижается. США еще не приняли никаких конкретных решений, но каждый день как будто бы приносит очередной удар по основам альянса», — сказал собеседник издания.

Как следует из текста, переговоры России и США вызывают в НАТО страх из-за возможного их сближения. В то же время, по словам неназванного дипломата, улучшение отношений между сторонами может быть полезным.

«Если это стратегический сдвиг, тогда, конечно, это большая проблема», — сказал он.

До этого Euractiv со ссылкой на американских и европейских дипломатов писал, что в НАТО приостановлены дискуссии о пересмотре отношений с Российской Федерацией на фоне переговоров США с ней и Украиной. Отмечается, что предстоящий саммит НАТО в Гааге (Нидерланды) станет поворотным моментом в отношениях с Россией с момента их «заморозки» после начала российской специальной военной операции на Украине.

Ранее в Польше раскрыли число стран, готовых «поддерживать мир» на Украине.

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