Гуцул попросила вице-президента США дать оценку политическим нарушениям в Гагаузии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул через своих адвокатов передала вице-президенту США Джей Ди Вэнсу обращение, в котором просит дать политическую оценку происходящим в Гагаузии нарушениям. Об этом пишет РИА Новости.

«Ваше внимание к нашей ситуации способно не только защитить права гагаузского народа, но и предотвратить эскалацию напряженности в стратегически важном Черноморском регионе», — говорится в письме Гуцул Вэнсу.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

28 марта суд в Кишиневе заключил Гуцул под стражу на 20 суток.

В январе Гуцул сообщила, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Ранее Гуцул объяснила, почему не собиралась покидать Молдавию.