Трамп в мае может встретиться с главой Сирии аш-Шараа в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию в середине мая может встретиться с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил израильский телеканал i24, ссылаясь на сирийский источник.

«Трамп встретится с Ахмедом аш-Шараа во время предстоящего визита в Саудовскую Аравию в середине мая», — отметил телеканал.

Уточняется, что встреча будет организована с помощью наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в качестве посредника.

2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах президента США в мае отправиться в Саудовскую Аравию.

1 апреля Трамп во время общения с журналистами в Белом доме подтвердил, что совершит свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию. По его словам, его поездка может произойти в апреле или «немного позже».

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию.

Ранее Трамп запланировал новый разговор с Путиным.