Трамп намерен провести новый разговор с Путиным

NBC: Трамп планирует новые переговоры с Путиным в скором времени

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время планирует возобновить контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на слова главы Белого дома.

В опубликованном на сайте телеканала интервью Дональд Трамп сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Владимиром Путиным в течение текущей недели.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась 12 часов.

На следующий день Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Ранее экс-советник МО США призвал Путина и Трампа устранить Зеленского.