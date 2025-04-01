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Стало известно, когда Трамп посетит Саудовскую Аравию

Белый дом: Трамп посетит Саудовскую Аравию в мае
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп поедет в мае в Саудовскую Аравию, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что конкретные детали и даты поездки будут оглашены позднее.

Журналисты поинтересовались у Ливитт, является ли условием поездки Трампа установление режима прекращения огня в секторе Газа или на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что президент США ясно дал понять, что хотел бы увидеть данные действия как со стороны Москвы, так и со стороны Киева.

1 апреля Трамп во время общения с журналистами в Белом доме подтвердил, что совершит свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию.

По словам политика, его поездка может произойти в апреле или «немного позже». Трамп отметил, что собирается побывать и в других странах Ближнего Востока, в том числе в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

В конце марта СМИ писали, что решение Трампа совершить первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию говорит о том, что отношения США со странами Персидского залива стали тесными, особенно, когда речь идет об экономическом сотрудничестве и инвестициях. В свой прошлый президентский срок политик тоже в первую очередь отправился в эту арабскую страну, поскольку она согласилась купить товары из США на $450 млрд.

Ранее в Кремле не исключили, что Путин и Трамп встретятся в Саудовской Аравии.

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