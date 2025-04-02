В Кремле прокомментировали план Трампа в мае посетить Саудовскую Аравию

Пресс-секретарь президента России прокомментировал информацию о планах президента США Дональда Трампа в мае отправиться в Саудовскую Аравию.

Журналисты в ходе брифинга спросили Пескова, намерен ли президент России Владимир Путин встретиться в Саудовской Аравии с Трампом, будут ли это переговоры по Украине.

«Это чисто планы главы американского государства. Это никак не связано с Путиным. У Путина пока таких планов нет. Мы продолжаем контакты на различных уровнях по различным каналам с США», — сказал представитель Кремля.

1 апреля Трамп во время общения с журналистами в Белом доме подтвердил, что совершит свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию. По его словам, его поездка может произойти в апреле или «немного позже».

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию.

Ранее Трамп запланировал новый разговор с Путиным.