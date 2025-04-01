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Стало известно, как тарифы Трампа повлияли на мировую торговлю

РИА Новости: тарифы Трампа затронули международную торговлю на $2,1 трлн
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Введение тарифов администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уже повлияло на мировую торговлю, затронув порядка $2,1 трлн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию американской статистической службы.

Так, США ввели пошлины в 20% на товары из Китая стоимостью $439 млрд, а также тарифы на продукцию из Канады ($413 млрд) и Мексики ($506 млрд). Кроме того, в марте пошлинами обложили сталь и алюминий: под тарифы попали поставки на $100 млрд.

В апреле же вступят в силу новые тарифы, среди которых, например, — пошлины на импорт авто и комплектующих, который затронет торговлю объемом порядка $307 млрд.

31 марта агентство Bloomberg сообщило, что Трамп планирует ввести взаимные тарифы для всех стран со 2 апреля. До этого речь шла только о ряде государств, в частности, странах Евросоюза, Китае, Бразилии, Индии, Мексики и Канаде.

Пока неизвестно, какие именно тарифы хочет ввести Трамп, а также как они будут рассчитываться. Кроме того, в администрации американского лидера не озвучили, на каких условиях странам можно будет их избежать.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на пошлины Трампа.

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