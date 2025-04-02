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Экономист назвал нереализуемым план США блокировать Балтику для нефти из РФ

Экономист Лизан: США не удастся блокировать Балтику для нефти из России
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Stefan Sauer/Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Экономист Иван Лизан в интервью газете «Взгляд» прокомментировал планы США ограничить транзит российской нефти через Балтийское море. По его мнению, американскому лидеру Дональду Трампу придется многим пожертвовать, чтобы реализовать эти санкции.

«Делается это от безысходности. В свое время администрация Джо Байдена сильно подпортила жизнь команде Дональда Трампа, введя всевозможные санкции против Москвы. Сегодня в арсенале нынешнего главы Белого дома осталось не так много инструментов давления», — пояснил эксперт.

Он добавил, что вероятность реализации ограничения поставок нефти из РФ по Балтике крайне низка, поскольку грозит серьезными последствиями для Вашингтона.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в свою очередь отметил, что попытки США запретить поставки российских углеводородов через Балтийское море чреваты военным конфликтом.

Накануне журналист Fox News Джеки Хейнрич со ссылкой на источник сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможность ужесточения санкций против России. Рестрикции, по его словам, могут коснуться танкеров, которые занимаются транспортировкой российской нефти.

Среди новых возможных ограничений может оказаться запрет на проход судов с нефтью из РФ по Балтийскому морю, конкретизировал Хейнрич.

Ранее в США выступили за ужесточение антироссийских санкций.

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