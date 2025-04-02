Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал опасной игрой планы США запретить поставки нефти из РФ по Балтике

Аналитик Юшков: маршруты через Балтику крайне важны для транзита нефти из РФ
close
Unsplash

Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтийскому морю чреваты военным конфликтом. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Он подчеркнул, что планы Вашингтона ограничить проход танкеров по Балтике незаконны с точки зрения международного права.

«Какие меры мы будем предпринимать: прорываться с боем? Сопровождать военными кораблями торговые суда? Это определенная точка напряженности и сильная игра на нервах, поскольку ни одна из сторон не может гарантировать, что те или иные шаги не приведут к вооруженному конфликту», — сказал Юшков.

Он добавил, что для России балтийский маршрут крайне важен, поскольку перенаправлять объемы нефти — крайне сложная задача.

Накануне журналист Fox News Джеки Хейнрич со ссылкой на источник сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможность ужесточения санкций против России. Рестрикции, по его словам, могут коснуться танкеров, которые занимаются транспортировкой российской нефти.

Среди новых возможных ограничений может оказаться запрет на проход судов с нефтью из РФ по Балтийскому морю, конкретизировал Хейнрич.

Ранее в США предложили ввести 500%-е пошлины против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами