Эксперт назвал опасной игрой планы США запретить поставки нефти из РФ по Балтике

Аналитик Юшков: маршруты через Балтику крайне важны для транзита нефти из РФ

Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтийскому морю чреваты военным конфликтом. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Он подчеркнул, что планы Вашингтона ограничить проход танкеров по Балтике незаконны с точки зрения международного права.

«Какие меры мы будем предпринимать: прорываться с боем? Сопровождать военными кораблями торговые суда? Это определенная точка напряженности и сильная игра на нервах, поскольку ни одна из сторон не может гарантировать, что те или иные шаги не приведут к вооруженному конфликту», — сказал Юшков.

Он добавил, что для России балтийский маршрут крайне важен, поскольку перенаправлять объемы нефти — крайне сложная задача.

Накануне журналист Fox News Джеки Хейнрич со ссылкой на источник сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможность ужесточения санкций против России. Рестрикции, по его словам, могут коснуться танкеров, которые занимаются транспортировкой российской нефти.

Среди новых возможных ограничений может оказаться запрет на проход судов с нефтью из РФ по Балтийскому морю, конкретизировал Хейнрич.

Ранее в США предложили ввести 500%-е пошлины против России.