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В посольстве РФ предупредили Молдавию о последствиях из-за высылки дипломатов

Андреев: высылка дипломатов РФ из Молдавии наносит вред безопасности в регионе
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Reuters

Решение молдавских властей о высылке российских дипломатов вредит не только отношениям двух стран, но и региональной безопасности. Об этом заявил сотрудник посольства РФ, сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией в Приднестровье Александр Андреев, пишет ТАСС.

«Шаг молдавской стороны наносит вред нашим традиционно добрым отношениям. Наносит он, к сожалению, и вред региональной безопасности, потому что это удар по миротворческой операции», — сказал Андреев журналистам.

Он подчеркнул, что народы России и Молдавии в течение многих лет были дружескими и братскими. Дипломат выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации.

31 марта МИД Молдавии объявил сразу трех сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Власти страны заявили, что их деятельность противоречила дипломатическому статусу на территории республики.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, враждебные действия руководства Молдавии в отношении российских дипломатов не останутся без жесткого ответа. Она назвала это решение частью антироссийского курса официального Кишинева.

Ранее Молдавия расторгла межправительственное соглашение с Россией.

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