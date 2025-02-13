Молдавия расторгла межправительственное соглашение с Россией

Молдавия расторгла межправительственное соглашение с РФ о культурных центрах

Министерство иностранных дел Молдавии заявило в своем Telegram-канале, что Кишинев расторг межправительственное соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров.

В МИД Молдавии подчеркнули, что это было сделано в одностороннем порядке.

«Министерство иностранных дел приняло решение об одностороннем прекращении действия межправительственного молдавско-российского соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения процедуры расторжения соглашения Российский культурный центр прекратит свою деятельность в Молдавии.

В четверг, 13 февраля, МИД Молдавии вызвал российского посла Олега Озерова после падения двух дронов на юге страны. Молдавские дипломаты назвали нарушения воздушного пространства страны «серьезной угрозой безопасности» и нарушением своего суверенитета.

Ранее Захарова заявила, что Россия будет дружить с молдавским народом.